Этот иностранный фильм собрал в СССР мешок жалоб: возмутились только женщины

Многие не хотели, чтобы этот фильм попался на глаза детям.

На премьеру фильма «Серафино» в 1970 году советские зрители шли с удовольствием. Тогда зарубежные картины вызывали к себе большой интерес. Но итальянский проект пришелся не по нраву публике, а в особенности женщинам.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», дошло до того, что редакцию журнала «Советский экран» забросали гневными письмами, называя ленту грубой, безнравственной и пошлой. Больше всего прекрасная половина человечества переживала из-за того, что продукт зарубежного кинематографа увидят дети и внуки, которым еще не исполнилось 16 лет.

Любопытно, что современные зрители не находят в «Серафино» ничего пошлого, а уж тем более безнравственного. Впрочем, этому в Сети нашли объяснение.