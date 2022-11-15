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Киноафиша Статьи Этот иностранный фильм собрал в СССР мешок жалоб: возмутились только женщины

Этот иностранный фильм собрал в СССР мешок жалоб: возмутились только женщины

15 ноября 2022 15:45
Этот иностранный фильм собрал в СССР мешок жалоб: возмутились только женщины

Многие не хотели, чтобы этот фильм попался на глаза детям.

На премьеру фильма «Серафино» в 1970 году советские зрители шли с удовольствием. Тогда зарубежные картины вызывали к себе большой интерес. Но итальянский проект пришелся не по нраву публике, а в особенности женщинам.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», дошло до того, что редакцию журнала «Советский экран» забросали гневными письмами, называя ленту грубой, безнравственной и пошлой. Больше всего прекрасная половина человечества переживала из-за того, что продукт зарубежного кинематографа увидят дети и внуки, которым еще не исполнилось 16 лет.

Любопытно, что современные зрители не находят в «Серафино» ничего пошлого, а уж тем более безнравственного. Впрочем, этому в Сети нашли объяснение.

«Сейчас никто нигде не находит никакой пошлости. Она стала нормой», — подметил один из интернет-пользователей.

Фото: Кадр из фильма «Серафино» (1970)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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