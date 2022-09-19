Этот фильм СССР сделал Ленинград привлекательным в глазах американцев

Фильм Эльдара Рязанова «Осенний марафон» нашел признание у зрителей не только в СССР. За океаном кинолента пришлась по душе и американским кинокритикам. В 1982 году журналист «Нью Йорк Таймс» Джон Керри посвятил «грустной русской комедии» целую колонку и нашел в рязановской ленте прелесть и очарование.

«Вот мы в чистом — почти до стерильности — Ленинграде. Улицы вымыты, город красив. Хорошее место, чтобы побывать, но бог его знает, как там живется», — отметил Керри.

С этим, кстати, согласны и отечественные зрители «Осеннего марафона», писавшие о том, что на фоне Нью-Йорка 1970-1980-х город на Неве был практически эталоном чистоты.

При этом фирменный рязановский юмор нью-йоркскому журналисту остался непонятен — многие моменты, которые для русского зрителя очевидны, в США вызывают недоумение. В итоге Керри пришлось завершать рецензию мыслью о том, что каждый ищет юмор там, где умеет это делать.