Этот фильм с Евстигнеевым был категорически запрещен в СССР: вот почему на картину ополчились цензоры

В середине 60-х режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов задумали экранизировать рассказ Федора Достоевского «Скверный анекдот». Власти разрешили Алову и Наумову работу над фильмом, подумав, что речь идет о легкой комедии, но на деле картина с Евгением Евстигнеевым и Виктором Сергачевым в главным ролях была едкой политической сатирой.

Фильм был завершен уже при Брежневе – картину адресовали либеральной элите, которая восторгалась хрущевской «оттепелью», а получила Брежнева.

Киностудия «Мосфильм» посчитала фильм слишком пессимистическим и мрачным, цензоры сочли, что картина «порочит нацию и ее историческое прошлое».

Лента добралась до зрителей лишь в 1987 году. Единственный негатив фильма тайно вынес из студии и хранил у себя дома композитор Николай Каретников, что позволило спасти картину.