Этот «дед» мечтал стать Василием в фильме «Любовь и голуби»: Меньшов не зря отказал

На главную роль в фильме «Любовь и голуби» метили многие артисты. Режиссер испытал на себе все муки кастинга и отказал далеко не одному претенденту. Одна из этих историй заслуживает отдельного внимания.

Владимир Меньшов сразу понимал, что Василия Кузякина должен сыграть Александр Михайлов. Однако звезда экрана долго отказывался из-за слишком плотного рабочего графика. Тогда постановщику пришлось рассматривать другие варианты. Был среди них и Сергей Юрский.

Артист мечтал воплотить яркого персонажа, но мэтр ему отказал. И время показало, как прав был супруг Веры Алентовой.

Киношник относился к числу тех, про кого говорят «глаз — алмаз». Он решил, что из Юрского получится отличный дядя Митя. По возрасту актер не был похож на «деда», но благодаря гримерам и своему таланту превосходно вжился в роль. Для многих зрителей именно сосед Кузякиных стал самым любимым героем забавной истории.