Этот честный тест определит твой главный недостаток

На свете нет ни одного человека без недостатков – такова горькая правда. Но действительно ли она горькая? Мы стыдимся своих несовершенств, моральных и физических, и тщательно пытаемся скрыть их от посторонних. Но при этом забываем о том, что они могут счесть эти недостатки… привлекательными! Психологи изучили отношение людей к разного рода качествам и привычкам, которые мы сами недолюбливаем. Так, например, многие ужасно стыдятся того, что их легко смутить – замешательство проявляется в румянце, густо покрывающем щеки и даже шею, выступивших на лбу капельках пока, влажных ладошках и т.д. Однако американские психологи выяснили, что очень многие считают эту особенность очень милой.

Респонденты рассказали исследователям, что собеседники, которых легко смутить, вызывают у них больше доверия и расположения, чем хладнокровные личности. Поэтому людям, которые обладают тем же самым недостатком, стоит задуматься, а не достоинство ли это на самом деле? Ведь то, что не нравится нам самим, может вызывать симпатию у окружающих.

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