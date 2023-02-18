Это пророчество из «Приключений Незнайки» сбылось через 70 лет

Предсказания о конце света или метеоритах, которые могут вот-вот упасть на нашу планету, часто всплывают в разных СМИ. Провидцы, убеждающие людей в своих сверхъестественных способностях, делают громкие заявления и пугают окружающих. Но, как показывает практика, скорее сбудется пророчество из уст выдуманного героя, чем от реальной гадалки.

В «Приключениях Незнайки» ещё 70 лет назад главный герой произносит следующую фразу:

«Братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам».

Оказалось, что она стала пророческой, ведь совсем недавно ученые обнаружили, что от главной звезды нашей системы действительно откололась некоторая часть.

Теперь этот объект кружит вокруг Солнца с такой силой, что в начале месяца в некоторых регионах нашей планеты отключалось радио. Хотя, по заверениям специалистов, в этом событии нет ничего опасного пусть даже вихрь, создаваемый этим куском, является одним из самых мощных за всю историю космических исследований.