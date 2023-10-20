«Это позор»: отец навсегда открестился от главной цыганки советского кино

За всю жизнь он так и не смог простить дочь.

Драма «Табор уходит в небо» стала лидером кинопроката страны в 1976 году. Фильм завоевал свою популярность и захватывающим сюжетом, и яркой игрой актеров. А особенно зрителям запомнилась серия откровенных эпизодов с участием Светланы Томы. При этом мало кто знал, к чему привел смелый поступок артистки.

Дело в том, что Тома полностью доверяла режиссеру Эмилю Лотяну, с которым их связывали не только рабочие, но и романтические отношения. Поэтому она не стала спорить, когда увидела сценарий, и была готова на все.

Но Тома не подумала, как фильм оценят ее близкие. Отец артистки Андрей Фомичев был шокирован поведением дочери. В течение многих лет он стыдился картины и осуждал дочь. До конца жизни мужчина так и не простил ее, считая фильм позором их семьи.