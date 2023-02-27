Это потрясно: этот советский фильм невзлюбили в СССР, зато в США он произвел фурор
Любители кино не смогли сдержать своего восторга.
Комедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» увидела свет в 1986 году. Фантастическая лента далеко не сразу понравилась советским зрителям, однако полюбилась иностранным поклонникам.
Так, соотечественники ругали постановщика за «неприятных» героев, к которым не испытывали ни капли сочувствия. По их мнению, Данелия пытался издеваться над действительностью СССР при помощи персонажей, а фантастический сюжет совсем не нашел отклика в сердцах зрителей.
Иностранные же фанаты остались в восторге от изобретательного фильма. Им понравились и игра актеров, и эффектные костюмы, а сценарий Данелии и Резо Габриадзе они вообще считают гениальным. Как уверены поклонники ленты, «Кин-дза-дза!» можно смело считать одной из самых лучших картин за всю историю Советского Союза.
«Это действительно великий фильм», «Одна из лучших комедий, когда-либо сделанных в России!», «Жемчужина комедии», — уверены зрители.