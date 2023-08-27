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«Это непорядок»: почему в США возмущаются из-за советского «Винни-Пуха»

27 августа 2023 11:30
«Это непорядок»: почему в США возмущаются из-за советского «Винни-Пуха»

Публика не стала скрывать свое мнение.

Советские аниматоры представили зрителям мультфильм о приключениях Винни-Пуха в 1969 году. Публика осталась в восторге от очаровательного медведя, а спустя несколько лет картину представили и иностранным поклонникам. Однако за границей далеко не все оценили работу Федора Хитрука.

Как оказалось, американские зрители осудили советского героя за его поведение. По их мнению, Винни получает все, что хочет, от своих друзей и не старается быть с ними честным.

«Советский Винни — хитрец: он окунается в пруд, чтобы притвориться тучей, а к Кролику заходит бесплатно перекусить», — пишет американская журналистка Наталья Винкельман.

При этом работа аниматоров и композиторов была высоко оценена публикой. Фанаты отметили и стиль художников и музыкальное сопровождение, которое заметно отличается от привычных мелодий в детских мультфильмах.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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