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«Это был прецедент»: покинувшая Фадеева Караулова раскрыла все карты

30 июня 2022 15:30
«Это был прецедент»: покинувшая Фадеева Караулова раскрыла все карты

Исполнительница решила ничего не скрывать от поклонников.

Юлианна Караулова рассказала, как ей удалось уйти от продюсера Макса Фадеева. Как оказалось, музыкант сам отпустил свою подопечную в сольное плавание.

По словам артистки, после окончания «Фабрики звезд» она попала в студию к Фадееву, который активно занялся ее карьерой. Однако спустя некоторое время он покинул страну из-за проблем со здоровьем, и певица начала понимать, что теряет популярность. Именно тогда она и решила уйти от продюсера и позвонила ему, рассказав всю правду. В итоге честный разговор дал свои плоды, поэтому Фадеев решил отпустить Караулову из своего лейбла, хотя до этого в отечественном шоу-бизнесе практически не было подобных историй.

«И это был прецедент», — цитирует слова артистки Teleprogramma.pro.

При этом музыкантам, несмотря на расставание, удалось сохранить теплые отношения. Спустя некоторое время Фадеев вновь звал певицу работать с собой и стать третьей солисткой группы «Серебро», однако она отказалась, поскольку предпочла сольную карьеру.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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