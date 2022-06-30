«Это был прецедент»: покинувшая Фадеева Караулова раскрыла все карты

Юлианна Караулова рассказала, как ей удалось уйти от продюсера Макса Фадеева. Как оказалось, музыкант сам отпустил свою подопечную в сольное плавание.

По словам артистки, после окончания «Фабрики звезд» она попала в студию к Фадееву, который активно занялся ее карьерой. Однако спустя некоторое время он покинул страну из-за проблем со здоровьем, и певица начала понимать, что теряет популярность. Именно тогда она и решила уйти от продюсера и позвонила ему, рассказав всю правду. В итоге честный разговор дал свои плоды, поэтому Фадеев решил отпустить Караулову из своего лейбла, хотя до этого в отечественном шоу-бизнесе практически не было подобных историй.

«И это был прецедент», — цитирует слова артистки Teleprogramma.pro.

При этом музыкантам, несмотря на расставание, удалось сохранить теплые отношения. Спустя некоторое время Фадеев вновь звал певицу работать с собой и стать третьей солисткой группы «Серебро», однако она отказалась, поскольку предпочла сольную карьеру.

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