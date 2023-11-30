Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса

Фильм «Гусарская баллада» входит в число тех лент, которые принесли известность Эльдару Рязанову в начале его творческого пути. До сих пор российские зрители ценят эту картину за лиричность и легкость сюжета. А исполнившая главную роль Шурочки Лариса Голубкина стала настоящей звездой и украсила фильм своей игрой.

Но актриса могла и не появиться на съемочной площадке. Сначала Рязанов рассматривал совсем других кандидаток на эту роль. Он собирался отдать образ своей любимице Алисе Фрейндлих. Она уже была утверждена в проект, но к началу съемок постановщик внезапно передумал. Это стало неожиданностью даже для его команды.

Рязанов решил, что в образе бравого гусара в хрупкой Фрейндлих предательски проглядывают женские черты. Поэтому смотреться она будет неубедительно. Режиссер возобновил пробы, которые прошли Людмила Гурченко и Светлана Немоляева. Но лучше всего облик гусара подошел именно Голубкиной. В ней постановщик рассмотрел мальчишеский задор, лихую удаль и необходимую дерзость.