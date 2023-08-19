Это был бы провал: «парнишку» в «Гусарской балладе» должна была играть другая актриса

Роль Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада» блестяще сыграла Лариса Голубкина. И мало кто знает, что изначально этого «парнишку» должна была воплотить совсем другая актриса.

Предстать на экранах в облике корнета мечтали многие красавицы советского кинематографа. Среди них, например, Светлана Немоляева, Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих. Именно последнюю утвердили на роль, но приступить к съемкам звезде «Служебного романа» было не суждено.

Эльдар Рязанов вовремя спохватился. Режиссер понял, что сделал неправильный выбор. Постановщик был недоволен «неистребимой женственностью» Алисы Бруновны.

«Мне нужен мальчик», — категорично заявил он и взял Голубкину.

Если бы Рязанов не изменил своего решения, то провал был бы неизбежен. Голубкина же в мужском облике выглядела весьма правдоподобно. К тому же после выхода картины на экраны карьера начинающей артистки быстро пошла в гору.