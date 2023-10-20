Эти отсылки в «Иване Васильевиче» заметили только знатоки: вот о каких кадрах речь

Пересматривая каждый год любимые советские кинохиты, мы уже не только наслаждаемся сюжетом и актерской игрой, но и обращаем внимание на мелкие детали в кадре, например на обстановку квартиры. Если приглядеться к ней в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», можно заметить много интересного.

В жилье Шурика на стенах висит множество плакатов. Может показаться логичным, ведь его супруга — актриса. Наверняка Зиночка украшала дом афишами кино, в котором успела сняться. Обилие постеров намекало на успешность карьеры жены по сравнению с ученым-растяпой.

Но есть у этой детали и еще один смысл. Каждый плакат имеет отношение к одному из актеров или к самому режиссеру. Так, в картине «Бей, барабан» участвовали исполнитель роли Шурика Александр Демьяненко и Савелий Крамаров, сыгравший в комедии Феофана. В «Сюжете для небольшого романа» снимался Юрий Яковлев. А «Бриллиантовая рука» — одна из главных работ Леонида Гайдая.