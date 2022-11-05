Эти глупые ляпы в «Приключениях Буратино» не заметили даже самые внимательные зрители

Музыкальный фильм «Приключения Буратино» любят миллионы детей и взрослых. Но мало кто догадывается, что картина не безупречна в техническом плане – и внутри фильма скрывается немало ляпов. О некоторых из них поведал сам Дмитрий Иосифов, исполнитель роли Буратино, в интервью «Woman's Day».

Артист рассказал, что характерный нос Буратино заказывали из Италии.

Это была сложная конструкция: кончик из микропористого пенопласта, пластичная резина, которая склеивалась с пенопластовым участком. Всего заготовок было 30 штук. И когда нос ломался или изнашивался, его меняли на другой. В конце фильма нос был короче на целых полтора сантиметра, чем в начале картины.

На протяжении съемок юный исполнитель главной роли носил деревянные сабо, которые снимал во время обеда. Но однажды за Иосифовым не уследили – и юный артист оказался в кадре в своих ботинках. Сцену переснимать не стали.