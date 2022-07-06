Эти 4 знака зодиака получат много денег в июле: их ждет карьерный рывок

Лето – время отпусков. Однако в июле 2022 у кого-то ежегодный отдых уже подошел к концу, а кому-то еще нужно подождать того времени, когда можно будет ненадолго позабыть об отчетах и совещаниях. Астрологи не советуют работающим знакам зодиака расстраиваться из-за того, что радости отпуска уже миновали или не грозят им в самое ближайшее время. Лето на работе – прекрасный повод обратить на себя внимание руководства и получить прибавку к заработной плате. Рассказываем, какие знаки зодиака будут особенно успешны в июле.

Телец

Рожденные под знаком Тельца – настоящая находка для работодателей. Они настолько легко, быстро, а главное – грамотно справляются со своими обязанностями, что им не приходится работать сверхурочно или обращаться за помощью к коллегам.

В июле уроженцев земного знака ждет солидное денежное поощрение от руководства.

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Кроме того, вполне вероятно, что не за горами перевод на новую, более прибыльную должность – руководство ценит таких работников!

Рак

У Раков нет проблем с выполнением рабочих задач и с самодисциплиной. Даже летом, когда мысли занимают грезы об отпуске, у представителей водного знака работа спорится, а задачи выполняются с молниеносной скоростью.

Источником вдохновения для Раков, как правило, являются их близкие. В июле 2022 года родственники могут гордиться уроженцами знака, ведь они добьются больших высот в карьере.

И, конечно же, получат щедрую премию.

Близнецы

В июле 2022 года Близнецы будут особенно эффективными работниками. А все потому, что благодаря своей коммуникабельности и открытости они умеют выстраивать отличные отношения с руководством, командой, партнерами и клиентами.

Именно они могут вовремя сгенерировать гениальную идею, сплотить коллектив и привести его к победе.

Неудивительно, что Близнецов в середине лета ожидает большой прорыв в карьере.

Рыбы

Работающие уроженцы водного знака в июле 2022 года будут чувствовать себя на высоте: дела идут гладко, настроение – приподнятое, поэтому справляться со своими обязанностями будет легко как никогда прежде. Порой Рыбки боятся пробовать что-то неизведанное, но в середине лета они почувствуют такой прилив энергии, что новый рабочий опыт их не испугает, а лишь раззадорит.