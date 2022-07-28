Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова

Представителям некоторых знаков зодиака достаточно одного слова или взгляда, чтобы сглазить окружающих. Астрологи рассказали, кто же в зодиакальном круге способен разозлиться так, что если под горячую руку попадет близкий человек – крепко достанется и ему тоже.

Скорпион

Представители водной стихии давно закрепили за собой репутацию самого опасного знака зодиака. Люди легко попадают под их влияние, и Скорпионы манипулируют ими в свое удовольствие.

Правда, у них тоже бывают моменты, когда что-то идет не так, и тогда уроженцев знака просто-напросто захлестывает разрушительная энергетика.

Попадаться им на глаза в такие минуты опасно – Скорпионы не обрадуются, если кто-то застанет их врасплох, а потому непременно пожелают очевидцу чего-нибудь неприятного – а мысли их материальны.

Козерог

Рожденные под знаком Козерога – материалисты до мозга костей. Они не верят в сверхъестественное, не интересуются астрологией и эзотерическими учениями. Представители земного знака не подозревают, что во многих из них кроется мощный источник энергии, и только от них зависит, какой же – светлой или темной – эта энергия будет.

Все зависит от случайности.

Если кто-нибудь сильно рассердит Козерога, то неременно попадет под раздачу и ощутит на себе все "прелести" козерожьего гнева. Одного его слова достаточно, чтобы сглазить человека.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, к мистике относятся крайне скептически. Зато они верят в силу разума, а поскольку считают себя настоящим воплощением логики и ума, то постоянно озвучивают свои мысли вслух.

Неважно, просили ли Дев об этом – они не пройдут мимо, не поделившись своим драгоценным мнением.

Уроженцы земного знака забывают, что любое слово имеет силу, и если зарядить его негативной энергетикой, оно будет опасно вдвойне. Выскажется Дева неодобрительно в чей-то адрес, а потом на этого человека сыплются неприятности. Как говорится, "совпадение? Не думаю".

Близнецы

Близнецы по возможности вообще стараются избегать негатива. Проклинать кого-то целенаправленно они уж точно не станут, не тот характер.

Однако если на голову уроженцев воздушного знака обрушатся неприятности, они обязательно найдут виновного и выскажут в его адрес все, что думают, не стесняясь в выражениях.

В такие моменты они и сглазить могут, поэтому лучше не переходить Близнецам дорогу.