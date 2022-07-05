Эти 4 знака зодиака астрологи предупредили о смертельной опасности в июле 2022

Хотим мы того или нет, но иногда в жизни приходится сталкиваться с такими проблемами и трудностями, которые прежде удавалось обойти стороной. Однако, как считают астрологи, фраза "предупрежден – значит вооружен" тут приходится как нельзя кстати. Предсказания небесных светил помогут если не избежать опасности, то встретить ее во всеоружии и постараться смягчить неблагоприятные последствия. Рассказываем, каким же знакам зодиака в июле 2022 грозит настоящий крах.

Телец

Астрологи предупреждают Тельцов о том, что в середине лета у них могут возникнуть крупные проблемы с финансами. Несмотря на то, что уроженцы этого знака, как правило, и так довольно осторожно и бережно обращаются с деньгами, им следует еще раз пересмотреть свои привычки расходовать средства и сократить ненужные траты.

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Тельцам-бизнесменам стоит проявить максимальную осторожность и тщательно проверять все финансовые документы: малейшая оплошность может привести к краху.

Водолей

В июле 2022 года представителям воздушного знака необходимо научиться держать себя в руках. Из-за своей эмоциональности Водолей легко ввязывается в конфликты с окружающими, а вместо того, чтобы решить проблему сразу, лишь усугубляет ее многочисленными ссорами.

Астрологи предостерегают Водолеев-родителей о разногласиях с детьми.

Нельзя доводить конфликт двух поколений до открытой конфронтации, иначе это может иметь крайне негативные последствия.

Дева

Какими бы проницательными и дальновидными ни были Девы, в середине лета 2022 года им предстоит оказаться в неприятной ситуации. На кону окажется их репутация, которой, как известно, уроженцы земного знака дорожат сильнее жизни.

Астрологи предупреждают Дев: будьте осторожны, когда публикуете что-либо в социальных сетях.

Откровенно высказавшись о какой-нибудь проблеме, вы можете навлечь на себя крупные неприятности. Иногда лучше промолчать.

Рыбы

В июле 2022 года Рыб ожидают неприятности в общении с близкими. Представителям водного знака придется неоднократно обращаться к родным с одной и той же проблемой, поскольку получить поддержку с первого раза не получится.