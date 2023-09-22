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Киноафиша Статьи Эта развратница советского кино должна была играть Надюху в фильме «Любовь и голуби»: сложно поверить

Эта развратница советского кино должна была играть Надюху в фильме «Любовь и голуби»: сложно поверить

22 сентября 2023 20:00
Эта развратница советского кино должна была играть Надюху в фильме «Любовь и голуби»: сложно поверить

Мало кто может представить артистку в этой роли.

Одной из самых заметных ролей в фильмографии Нины Дорошиной стала Надюха в картине «Любовь и голуби». И зрители, и коллеги осыпали артистку комплиментами, однако далеко не все догадывались, что Владимир Меньшов не собирался брать ее на съемочную площадку.

Дело в том, что Дорошина играла Надюху в одноименной постановке, которая шла на одной из столичных сцен. И Меньшов решил пригласить другую артистку, чтобы не сбивать зрителей, и остановил свой выбор на Любови Полищук.

«Можно найти альтернативный вариант, полагал я. И нашел. Думаю, Полищук очень бы хорошо сыграла», — рассказывал режиссер в одном из интервью.

Однако артистка не смогла принять участие в фильме, поэтому Меньшов был вынужден обратиться к Дорошиной. А Полищук уже спустя несколько лет приняла участие в эпохальной картине «Интердевочка», сыграв девушку легкого поведения. И это стало для нее самой яркой работой того периода.

Эта развратница советского кино должна была играть Надюху в фильме «Любовь и голуби»: сложно поверить
Фото: legion-media.ru, кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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