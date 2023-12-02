Эта культовая фраза прославила «Титаник» и ДиКаприо: изначально ее даже не было в сценарии

Вот на что зрители всего мира обратили внимание.

Джеймс Кэмерон, американский режиссер, раскрыл секрет появления культовой фразы главного героя из фильма «Титаник». В одной из сцен герой, которого воплотил Леонардо ДиКаприо, стоит на носу «Титаника» и кричит фразу, ставшую позднее культовой: «Я король мира!» Режиссер объяснил, что этим главный герой хотел выразить свою энергию и потенциал.

Цитата стала символом жизни.

«Он живет беззаботно, без иллюзий. Он встречает своего лучшего друга Фабрицио, и они просто веселятся. Это было выражением его жизни и духа», — пояснил Кэмерон.

Также режиссер отметил, что изначально персонаж должен был просто выть как волк. Однако после десяти дублей Кэмерон понял, что нужно добавить текст. Он предложил ДиКаприо кричать «Я король мира!». Именно так появилась культовая фраза из фильма «Титаник».

Лента «Титаник» стала одной из самых успешных в истории. Выпущенный в 1997 году фильм стал победителем 11 премий «Оскар» и собрал огромную кассу по всему миру. Фраза «Я король мира!» стала одной из самых запоминающихся и популярных цитат из этого фильма. Реплику главного героя вот уже 26 лет печатают на футболках.