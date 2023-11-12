Есть только одно но: что иностранцам не понравилось в сюжете фильма «А зори здесь тихие»
Публика не смогла скрыть свое удивление.
Картина «А зори здесь тихие» стала одним из главных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдали за судьбой пяти отважных девушек, которым так и не удается победить врага. И если отечественные поклонники осыпали ленту комплиментами, то иностранцы не остались в таком восторге.
Как оказалось, и на страницах литературной основы — повести Бориса Васильева, и в двухсерийном фильме зрителей смутила репрезентация главных героинь. По их мнению, в кадре слишком сильно акцентируется внимание на том, что каждая из девушек в первую очередь должна стать матерью и в этом ее главная жизненная цель.
«То, как здесь описываются женщины, очень старомодно. Постоянно напоминают нам об их хихиканье и юбках, об их телах и о том, что они должны быть матерями в первую очередь. Это раздражает», — признаются пользователи Сети.
В целом же картина произвела на зрителей приятное впечатление. Ее хвалили за глубоких персонажей и военный пафос, который никого не оставляет равнодушным.