«Елки»: раскрыто, почему дочь президента России попрощалась с кино

Алина Булынко стала звездой первых «Елок». В проекте актриса, которой тогда было 12 лет, воплотила сироту Варю из Калининграда, притворившуюся дочерью президента России. Старт знаменитости в киноиндустрии можно смело назвать успешным, вот только продолжения за ним так и не последовало.

Звезда экрана окончила школу с английским уклоном, а также балетную школу. От актерской карьеры она отказалась, поскольку предпочла ей психологию. Известно, что Булынко, которой сегодня 25 лет, училась в российском гуманитарном университете.

Знаменитость активно ведет социальные сети, и, глядя на ее фотографии, многие интернет-пользователи отмечают, что из Алины могла бы получиться профессиональная модель. Между тем Булынко к публичности не стремится: она много путешествует и оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.