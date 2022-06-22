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Киноафиша Статьи «Эгоизм и самовлюбленность»: звезда «Аншлага» не смолчала о выходке Галкина

«Эгоизм и самовлюбленность»: звезда «Аншлага» не смолчала о выходке Галкина

22 июня 2022 08:00
«Эгоизм и самовлюбленность»: звезда «Аншлага» не смолчала о выходке Галкина

Известная артистка ответила на резкие выпады в адрес Максима Галкина.

Когда Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию, многие их бывшие коллеги осудили это решение. Одним из тех, кто резко высказался в адрес Галкина, стал актер Иван Охлобыстин, заявивший, что знаменитый юморист не является частью российской культуры. Это высказывание не понравилось народной артистке РФ Кларе Новиковой.

«Эгоизм и самовлюбленность»: звезда «Аншлага» не смолчала о выходке Галкина

Звезда «Аншлага» прокомментировала негативные слова Охлобыстина, заявив, что Максим Галкин очень талантливый артист и точно достоин быть частью российской культуры.

«Часть или не часть, определяет публика, которая забивала огромные залы, где Максим выступал. Собрать пятитысячный зал не так просто. Когда смеется пять тысяч человек и столько же задумывается, я хочу тогда знать, кто же культура, а кто нет», — говорит Новикова в интервью изданию NEWS.ru.

Она также добавила, что не хочет осуждать поступки Галкина, но мотивацию его она понимает. Клара считает, что несмотря на то, что Максим самовлюбленный и эгоистичный, он имеет полное право на это, ведь он очень много работает и сделал себя сам, а другие звезды не имеют право оскорблять друг друга.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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