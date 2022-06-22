«Эгоизм и самовлюбленность»: звезда «Аншлага» не смолчала о выходке Галкина

Когда Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию, многие их бывшие коллеги осудили это решение. Одним из тех, кто резко высказался в адрес Галкина, стал актер Иван Охлобыстин, заявивший, что знаменитый юморист не является частью российской культуры. Это высказывание не понравилось народной артистке РФ Кларе Новиковой.

Звезда «Аншлага» прокомментировала негативные слова Охлобыстина, заявив, что Максим Галкин очень талантливый артист и точно достоин быть частью российской культуры.

«Часть или не часть, определяет публика, которая забивала огромные залы, где Максим выступал. Собрать пятитысячный зал не так просто. Когда смеется пять тысяч человек и столько же задумывается, я хочу тогда знать, кто же культура, а кто нет», — говорит Новикова в интервью изданию NEWS.ru .

Она также добавила, что не хочет осуждать поступки Галкина, но мотивацию его она понимает. Клара считает, что несмотря на то, что Максим самовлюбленный и эгоистичный, он имеет полное право на это, ведь он очень много работает и сделал себя сам, а другие звезды не имеют право оскорблять друг друга.

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