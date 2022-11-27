Его обожали миллионы, а он умирал в нищете: страшная участь звезды «Большой перемены» вызывает слезы

Впервые на экранах Михаил Кононов появился в картине Ивана Пырьева «Наш общий друг». После выхода трагикомедии «Начальник Чукотки» и драмы «Андрей Рублев» актера стали узнавать на улицах, но настоящим звездным прорывом для Кононова стал фильм «Большая перемена». На счету Михаила Кононова было более 90 ролей в кино, однако карьера актера могла сложиться еще успешнее, если бы не семейные драмы. Мама Кононова сразу невзлюбила его супругу Наталью. Молодые жили вместе со строптивой родственницей – и в отместку за выбор жены родительница актера добровольно ушла из жизни.

С тех пор Кононова будто подменили, и он стал жестоким по отношению к Наталье, которую вынудил оставить работу модели и засесть дома.

Уже в 80-е карьера Михаила Кононова пошла на спад. Вдохновила жизнь в постаревшего мужчину 18-летняя студентка Рита, мечтавшая стать артисткой, но актер жестоко поплатился за роман с юной красоткой. Рита обманом заполучила квартиру звезды «Большой перемены». Жена простила нерадивого супруга и смогла аннулировать договор. Тяжба стоила Наталье нервов и здоровья. Они с мужем стали все чаще прикладываться к бутылке. Супруги жили на крошечную пенсию и едва сводили концы с концами. В 2007-м году выдающийся артист Михаил Кононов скончался – в полной нищете и забвении.