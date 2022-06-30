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Эфир закончился скандалом: Дана Борисова пострадала на съемках нового шоу

30 июня 2022 12:00
Эфир закончился скандалом: Дана Борисова пострадала на съемках нового шоу

Телеведущая поспорила с Гогеном Солнцевым.

Съемки нового YouTube-шоу «Поясни За» закончились скандалом. Планировалось, что в студии Дана Борисова и Гоген Солнцев будут обсуждать последние новости шоу-бизнеса и делиться сплетнями, известными только им. Но когда речь зашла о телепроекте «Дом-2», их мнения сильно разделились и привели к конфликту, в котором пострадала Борисова.

Дана заявила, что считает «телестройку» проектом с сомнительной репутацией, поэтому сама бы она никогда не стала принимать участие в данном шоу. Гоген, который в прошлом был участником реалити, словами Даны оказался оскорблен. Он подчеркнул, что Борисова не может так высказываться о популярном проекте, так как сама часто принимала участие в скандальных передачах. Выпуски с телеведущей обычно были посвящены ее зависимостям от запрещенных веществ и бурной личной жизни.

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Что же касается Гогена, он, по его словам, после «Дома-2» построил неплохую карьеру. На счету шоумена несколько проектов на культурные темы. Раздраженный Солнцев в конце своего эмоционального монолога облил соведущую водой из стакана, а после им же и запустил в нее.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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