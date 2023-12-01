Ее обожал весь СССР: Настеньку в «Морозко» мечтала сыграть другая актриса

Наталья Седых никогда не планировала становиться профессиональной актрисой. Она строила карьеру балерины, но это не помешало ей «отобрать» роль у настоящей звезды советского кино.

Увидев, как юная танцовщица исполняет «Умирающего лебедя», Александр Роу твердо решил, что именно ей быть Настенькой в «Морозко». Однако на пробы уже была приглашена Надежда Румянцева. Знаменитость мечтала примерить на себя образ робкой красавицы и наверняка даже подумать не могла, что ее планам помешает девочка без большого опыта съемок в кино.

Однако постановщик отказал именитой претендентке, которую обожал весь Советский Союз, ради Седых. После премьеры начинающая артистка проснулась знаменитой. И все же она осталась верна балету и поступила на службу в Большой театр.

На съемочной площадке Наталья Евгеньевна появлялась еще не раз. Но ее фильмография и в подметки не годится той, которую наработала Надежда Васильевна.