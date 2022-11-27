Ее называли «русской Памелой Андерсон»: внешность звезды «Брата» способна шокировать любого

В 90-е Ирина Салтыкова была признанной красавицей и секс-символом. Успех певицы во многом был построен не на вокальных данных, а на эффектной внешности и откровенных клипах. Но годы берут свое – и 56-летняя исполнительница уже не похожа на себя прежнюю.

Недавно артистка появилась на шоу «Звезды сошлись!» и шокировала поклонников своим видом. Если в соцсетях у Салтыковой идеальная кожа и подтянутое тело, то в жизни все иначе – красавица выглядела опухшей, а ее лицо покрылось морщинами. Впрочем, сама певица к своей внешности относится философски: