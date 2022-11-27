Ее называли «русской Памелой Андерсон»: внешность звезды «Брата» способна шокировать любого
Певицу не узнать.
В 90-е Ирина Салтыкова была признанной красавицей и секс-символом. Успех певицы во многом был построен не на вокальных данных, а на эффектной внешности и откровенных клипах. Но годы берут свое – и 56-летняя исполнительница уже не похожа на себя прежнюю.
Недавно артистка появилась на шоу «Звезды сошлись!» и шокировала поклонников своим видом. Если в соцсетях у Салтыковой идеальная кожа и подтянутое тело, то в жизни все иначе – красавица выглядела опухшей, а ее лицо покрылось морщинами. Впрочем, сама певица к своей внешности относится философски:
«Все равно в свои годы ты не будешь выглядеть на 20, если тебе 50. А потом, что такого? Я не хотела бы вернуться в свои 20 лет, когда ты маленькая бестолковая девочка. Мне нравится мой возраст… Я смотрю в зеркало и думаю: ну, вроде нормально. И живу дальше».