Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Едва узнали: состояние сына Ефремова ужаснуло россиян

Едва узнали: состояние сына Ефремова ужаснуло россиян

7 июля 2022 15:55
Едва узнали: состояние сына Ефремова ужаснуло россиян

Поклонники не скрывают свое волнение.

Никита Ефремов шокировал пользователей Сети переменами своего внешнего вида. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super.

34-летний наследник знаменитости давно пошел по стопам отца и активно строит свою карьеру в кинематографе. Никита уже успел появиться во многих отечественных проектах и заработал большую армию фанатов, в том числе и благодаря своей эффектной внешности. Однако, как оказалось, Ефремов-младший в последнее время перестал следить за собой, чем неприятно удивил поклонников.

Помните Пуговку из "Папиных дочек"? Гляньте, что с ней стало

На опубликованных не так давно снимках видно, что теперь артист страдает от лишнего веса. Он позирует около автомобиля, но в нем едва можно узнать знаменитого актера. Пока неизвестно, резкие изменения произошли из-за проблем со здоровьем Ефремова или таким образом он подготовился к очередной роли, потребовавшей полного перевоплощения. Сам артист предпочел никак не комментировать свои метаморфозы, а его последняя запись в социальных сетях была опубликована еще в мае.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video