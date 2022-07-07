Едва узнали: состояние сына Ефремова ужаснуло россиян

Никита Ефремов шокировал пользователей Сети переменами своего внешнего вида. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super .

34-летний наследник знаменитости давно пошел по стопам отца и активно строит свою карьеру в кинематографе. Никита уже успел появиться во многих отечественных проектах и заработал большую армию фанатов, в том числе и благодаря своей эффектной внешности. Однако, как оказалось, Ефремов-младший в последнее время перестал следить за собой, чем неприятно удивил поклонников.

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На опубликованных не так давно снимках видно, что теперь артист страдает от лишнего веса. Он позирует около автомобиля, но в нем едва можно узнать знаменитого актера. Пока неизвестно, резкие изменения произошли из-за проблем со здоровьем Ефремова или таким образом он подготовился к очередной роли, потребовавшей полного перевоплощения. Сам артист предпочел никак не комментировать свои метаморфозы, а его последняя запись в социальных сетях была опубликована еще в мае.