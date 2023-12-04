Единицы верили в успех этого фильма Кэмерона: актеры убегали с площадки

Легендарный фильм «Титаник» стал настоящим испытанием для всей команды съемочной группы. Двухмесячные съемки, проведенные в холодной воде, привели к постоянным болезням многих участников, включая главную актрису Кейт Уинслет. Несчастные случаи, такие как переломы костей каскадеров, только усугубили ситуацию.

Джеймс Кэмерон, известный своим требовательным подходом к работе, не смягчался, что только усилило напряжение на съемочной площадке. В итоге несколько членов съемочной группы по собственной воле покинули «борт».

Однако самым удивительным инцидентом на съемках «Титаника» стало отравление запрещенным веществом. Хотя до сих пор неизвестно, кто именно подсыпал его в суп, итог были катастрофическим. Пятьдесят человек попали в больницу с тяжелым отравлением. Этот случай только усилил сложности, с которыми столкнулась команда на пути к созданию этого фильма.

Пережив череду этих жутких испытаний, настрадавшийся режиссер услышал от руководителей студии о намерении сократить хронометраж фильма, так как он был слишком длинным. Но Кэмерон просто не мог позволить этому произойти. Он вышел из себя, орал на всех, угрожая увольнением и даже увечьями. Никто не решился уволить пришедшего в настоящую ярость создателя будущей легенды. Фильм «Титаник» остался таким, каким хотел его видеть режиссер.

И хотя не все критики считают эту ленту кинематографическим шедевром, миллионы зрителей с наслаждением смотрят и пересматривают «Титаник» до сих пор.