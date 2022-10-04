Два дешевых трюка помогли «Звонку» стать самым кассовым фильмом ужасов

Фильм «Звонок» режиссера Гора Вербински заслуженно считается одним из самых успешных и кассовых в хоррор-индустрии, даже несмотря на то, что это всего лишь ремейк оригинального японского «ужастика», основанного на творении писателя Кодзи Судзуки. Для того чтобы добиться подобного эффекта, создатели фильма не изобретали велосипед, а лишь прибегли при раскрутке к двум простым приемам.

Киноманы прекрасно знают, что сюжет «Звонка» основан на видеокассете, которая убивает всех, кто посмотрел ее, спустя ровно семь дней. И именно кассеты с пугающим видео из фильма его создатели, чтобы набрать кассу, просто разбрасывали по Лос-Анджелесу еще в первые недели проката. А те зрители, которые приходили на сеанс в кинотеатр, находили «ту самую» видеозапись прямо на своих креслах.

Уже одного этого могло быть достаточно, чтобы напугать добропорядочных американцев, но Вербински и его команда пошли дальше.

Еще до выхода фильма на большой экран по американскому ТВ вместо рекламы стали демонстрировать именно тот кусок видеозаписи, после которого по сценарию и раздавался звонок. Разумеется, все это вселило еще больше ужаса и тревоги в сердца зрителей.

Вот так благодаря двум нехитрым маркетинговым ходам «Звонок» на несколько лет стал самым успешным фильмом ужасов в истории. До тех пор, пока в 2017 году его не сместил с этой вершины хоррор «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга.