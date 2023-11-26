Думал, что сняли в Голливуде: Тарантино назвал любимый советский фильм

Мэтр готов сделать на него отсылку в своей работе.

Квентин Тарантино никогда не скрывал любви к советским картинам. Культовый режиссер обожает творчество Сергея Эйзенштейна и высоко ценит его вклад в развитие мирового кино. Пришлись по нраву создателю «Криминального чтива» и другие советские работы.

В начале 60-х вышла экранизация романа Кира Булычева «Человек-амфибия». Картина пользовалась огромным успехом не только на родине, но и за границей. В начале 70-х фильм транслировали даже по американскому телевидению, и однажды показ советской ленты застал маленький Квентин.

Тогда будущий мэтр даже и не знал, в какой стране снята картина. Тарантино долгое время был уверен, что «Человек-амфибия» — это «продукт» Голливуда. Лента запала в душу будущему режиссеру, и как-то он даже признался, что теоретически готов сделать отсылку на этот фильм в какой-нибудь своей картине.

Сегодня трудно поверить, что поначалу критики приняли экранизацию в штыки и даже обозвали ее «Тарзаном с жабрами».