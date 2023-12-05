Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли

Режиссер не расстраивалась по этому поводу.

Фильм «Гардемарины, вперед!» заслуженно завоевал сердца зрителей. Его успех объясняется не только достоверно представленной историей, но и мастерством создателей фильма.

Тот факт, что за режиссерским креслом оказалась женщина — Светлана Дружинина, навсегда оставил свой отпечаток на фильме. История, рассказанная в «Гардемаринах», тесно связана с яркими приключениями и, конечно же, с любовью.

Сама Дружинина изначально планировала исполнить роль Анны Бестужевой, которая в начале фильма предстает перед зрителями в роскошных нарядах, а в конце — плененной и одетой в рубище. Однако отсутствие возможности одновременно выступать в роли режиссера и актрисы в одном проекте сильно расстроило Светлану.

Но она быстро преодолела свое разочарование и нашла идеальную кандидатуру для роли Анны Бестужевой — молодую актрису Екатерину Васильеву. Это решение оказалось великолепным: Васильева смогла передать все эмоции и характер героини и стала центральной фигурой фильма.