Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть

Образ Дракулы в фильме «Ван Хельсинг» (2004) — это не просто реинкарнация классического вампира из романа Брэма Стокера. Стивен Соммерс сделал из него персонажа на стыке готической романтики и экшен-фэнтези.

В исполнении Ричарда Роксбурга граф — не бледный монах-отшельник, а харизматичный тёмный аристократ, потомок самого Сатаны, обладающий манерами викторианского джентльмена и холодным сарказмом. Но при этом могущественный злодей обладал и парой слабостей.

Чем этот Дракула отличается от других

Главное отличие — мифологический уровень персонажа. В этой версии Дракула — первый вампир и приёмный сын дьявола. Его превращение в чудовище — результат договора с Сатаной, а не проклятие или случайная встреча с кровососом. Это делает его практически неуязвимым:

Святая вода, кресты и осиновые колья — бесполезны.

Серебро и солнечный свет — никакого эффекта.

Сердце у него давно не бьётся, крови в венах нет, тело холодно, а собственная тень и отражение существуют только благодаря неточностям фильма.

Кроме того, этот Дракула куда более театрален. Он устраивает балы, водит дружбу с двергами и оборотнями, владеет целым дворцом в Будапеште и держит под контролем собственный «мини-ад» с прислужниками.

Всё это делает его ближе к демоническому правителю, чем к трагичному вампиру-одиночке из классики.

Его сила

Дракула Роксбурга — один из самых «прокачанных» вампиров в кино:

Трансформация в гарпию и способность летать.

Сверхскорость и движение по стенам и потолкам.

Регенерация практически любого уровня: его нельзя убить обычным оружием.

Внушение — взглядом подавляет волю жертвы.

Абсолютная власть над оборотнями: пока они не восстали, они его личная армия.

На этом фоне остальные вампиры из фильма выглядят как пешки: его невесты, его дети и даже целые города — это просто ресурс для великого замысла.

Его слабости

И всё же ахиллесова пята есть — и она нетривиальна. Дракулу нельзя поразить никаким оружием, но он смертен перед оборотнем, который восстанет против хозяина в своё первое полнолуние.

Символично, что Ван Хельсинг в финале фильма принимает облик оборотня — единственного существа, способного уничтожить графа. Получается, сам Дракула создал себе гибель, подчинив волков и сделав их оружием, которое не может контролировать вечно.

При всей демоничности Роксбурговский Дракула эмоционален. Его отношения с невестами, Вероной, Алирой и Маришкой, — не просто хищническая власть, а что-то близкое к зависимости: только они способны пробудить в нём остатки страсти и живых чувств.

В этом Дракула Соммерса ближе к образу романтического чудовища: он бессмертен, но одинок, могущественен, но обречён. С вампирами и прочей нечистью: подборка фильмов на замену «Ван Хельсингу» (в №3 снялся сам Шон Коннери).