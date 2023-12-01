Драки и тюрьма: поездка в США обернулась для Бодрова настоящей бедой

Сергей Бодров, недолго думая, отправился в Штаты, чтобы продолжить работу над фильмом «Брат 2». На чужбине его ждало множество сюрпризов, в том числе и довольно неприятных. Последствия съемок носили чуть ли не катастрофический характер.

Алексей Балабанов совсем не жалел звезду экрана. Режиссер не подумал о том, чем может закончиться для знаменитости участие в эпизоде, где показана драка с афроамериканцами. Бой был настоящим. Пощады артисту ждать не стоило.

Постановщик обратился к актерам с просьбой бить Бодрова посильнее, чтобы со стороны картина выглядела максимально реалистичной. В результате у Сергея появились многочисленные синяки, но это еще полбеды. В ходе побоища он получил перелом ребер: драчуны явно перестарались.

На чужбине Данилу Багрова ждали не только драки, но и тюрьма. Она также была настоящей. Многие об этом не знают, но сцену снимали в бывшей гауптвахте Московского гарнизона.