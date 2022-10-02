«Доживем до понедельника» изменили из-за предсказания: нельзя было игнорировать

Легендарный фильм «Доживем до понедельника» режиссер Станислав Ростоцкий снял в рекордные сроки — всего за три с половиной месяца. Но когда картина уже была почти готова к выходу на экраны, то Ростоцкого вызвали в Госкино, где попросили внести в ленту сразу 28 поправок.

Большинство претензий чиновников к режиссеру удалось отбить, но те, которые остались, оказались очень серьезны, поэтому эти сцены пришлось переснимать.

Во-первых, в картине был момент, где герой Вячеслава Тихонова сообщал ученикам, что настоящее счастье заключается в труде. Во время предварительного просмотра на этом моменте, по воспоминаниям Ростоцкого, в зале всегда царил смех.

Дело в том, что незадолго до этого генеральный секретарь ЦК Леонид Брежнев на съезде комсомола произнес речь с точно таким же посылом про «счастье и труд». Получилось, что слова Тихонова, произнесенные им еще до речи генсека, стали выглядеть насмешкой и пародией на главу советского государства. В итоге фразу пришлось переозвучить.

Сам того не желая, режиссер предсказал в черновом варианте картины и начавшиеся тогда в Москве студенческие волнения. Поэтому сцену, где ученики встают из-за парт и говорят, что сейчас уйдут из школы, Ростоцкий специально дополнил звонком, чтобы было понятно, что класс не бунтует, а идет на перемену. Но в итоге при просмотре фильма в кинотеатрах звонок почти никто не услышал.