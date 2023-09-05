Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки

Русская классическая литература находит поклонников по всему миру. Режиссеры мечтают поставить самые знаменитые произведения, а артисты — воплотить на экранах или на сцене любимые миллионами образы.

Так, легенда Голливуда Мэрилин Монро была большой поклонницей Федора Достоевского. Она зачитывалась его произведениями, а самым любимым признавала роман «Братья Карамазовы». И артистка была такой большой фанаткой писателя, что долгие годы мечтала воплотить на экранах образ Грушеньки, возлюбленной одного из главных героев.

Но Монро никогда не доверяли подобные роли. Постановщики видели ее лишь в комедийных картинах, где она могла бы покрасоваться своей фигурой. При этом первая экранизация романа в США состоялась в 1957 году, как раз во время популярности Монро в Америке. И Грушеньку в ней исполнила Мария Шелл, снимавшаяся как в европейском, так и в американском кино.