Дописывали на ходу: кто на самом деле приложил руку к «Большой перемене»

Фильм «Большая перемена» с первых сеансов завоевал любовь поклонников. Зрители были в восторге от фильма и даже не догадывались, что их любимые эпизоды изначально не были прописаны в сценарии и придумывались артистами прямо на ходу.

Например, именно Леонов решил, что его персонаж должен залезать в класс через окно. И его идеей был шлепок дочери по бедрам на глазах у ее одноклассников. Такие неожиданные детали добавили герою фактурности и надолго запомнились зрителям. Александр Збруев тоже дорабатывал своего героя. По его совету Ганжа ходит даже на стройке в изящном костюме и красуется яркими образами.

Сценарий создатели картины также регулярно переделывали. Так, песни в картине должен был исполнять как раз Збруев, но, как оказалось, он не умеет петь. В итоге, как пишет «Экспресс газета», все композиции отдали Светлане Крючковой, которая сыграла Нелли Ледневу.

В итоге у создателей получился совершенно другой фильм, чем они планировали. Но изменения в сценарии и импровизация артистов сделали ленту только лучше, а в итоге она вошла в список самых ярких картин СССР.