«Должен тянуть эту лямку»: вернувшегося в Россию Серебрякова поймали на лжи

С 2012 года Алексей Серебряков постоянно проживал в Канаде вместе со своей семьей. Иногда он приезжал для работы на родину, но чаще проводил время за границей. Однако недавно актер вернулся в Россию и уезжать обратно пока не спешит. Более того, вместе с ним сюда приехала и его жена Мария.

Неизвестно, что заставило Серебрякова решиться на переезд. Сейчас он задействован в спектакле «Эйнштейн и Маргарита» у своего друга, режиссера Александра Марина. Актер уже посоветовал поклонникам посмотреть постановку, и многие из его фанатов тут же поймали Серебрякова на лжи. Они вспомнили, что ранее Алексей отрицательно отзывался о работе в театре и предпочитал зрительному залу съемочную площадку в кино.

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В беседе с «Экспресс газетой » Серебряков критиковал свои роли в «Ленкоме», заявляя, что театр ему полностью опротивел. По его словам, плохая кинокартина все равно имеет свойство заканчиваться. А вот в плохом спектакле актер вынужден играть, пока постановка значится в репертуаре. И длиться это может годами.