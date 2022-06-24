Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Надбавка не положена: Маршал раскрыл копеечную пенсию

Надбавка не положена: Маршал раскрыл копеечную пенсию

24 июня 2022 08:16
Надбавка не положена: Маршал раскрыл копеечную пенсию

Певец посетовал на отсутствие московской прописки.

Александр Маршал в начале июня отметил 65-летний юбилей. Артист должен был по закону в этом году выйти на пенсию, но к счастью, успел сделать это раньше, до поднятия пенсионного возраста. Правда, выплаты от государства его совершенно не радуют, в чем он честно признался.

«У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей», – эмоционально пожаловался Маршал в интервью Антону Красовскому, ведущему Youtube-шоу «Антонимы». Кроме того, экс-солисту группы «Парк Горького» не положена надбавка за творческие заслуги, которую ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Дело в том, что уже 15 лет Александр проживает в Подмосковье, а из квартиры в столице он выписался.

«Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

К слову, недавно актриса Тамара Семина рассказала о мэрской прибавке в размере 50 тысяч рублей. В отличие от Александра Маршала, который был бы не против получать дополнительные выплаты к пенсии, Семина назвала ее «подачкой» и принципиально отказалась от нее.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video