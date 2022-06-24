Надбавка не положена: Маршал раскрыл копеечную пенсию

Александр Маршал в начале июня отметил 65-летний юбилей. Артист должен был по закону в этом году выйти на пенсию, но к счастью, успел сделать это раньше, до поднятия пенсионного возраста. Правда, выплаты от государства его совершенно не радуют, в чем он честно признался.

«У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей», – эмоционально пожаловался Маршал в интервью Антону Красовскому, ведущему Youtube-шоу «Антонимы». Кроме того, экс-солисту группы «Парк Горького» не положена надбавка за творческие заслуги, которую ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Дело в том, что уже 15 лет Александр проживает в Подмосковье, а из квартиры в столице он выписался.

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К слову, недавно актриса Тамара Семина рассказала о мэрской прибавке в размере 50 тысяч рублей. В отличие от Александра Маршала, который был бы не против получать дополнительные выплаты к пенсии, Семина назвала ее «подачкой» и принципиально отказалась от нее.