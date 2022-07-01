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«Дочь своего отца»: Васильев раскрыл секрет популярности Боярской

1 июля 2022 16:10
«Дочь своего отца»: Васильев раскрыл секрет популярности Боярской

Историк моды считает, что актриса талантлива не только в работе.

36-летняя Елизавета Боярская неизменно входит в списки самых привлекательных российских актрис. И историк моды Александр Васильев считает, что это неспроста. Он раскрыл секрет популярности звезды, заявив, что она является достойной продолжательницей актерской династии.

«Дочь своего отца», — описал Елизавету историк.

В беседе с порталом «7 дней» Васильев отметил, что у Боярской прекрасное чувство стиля. Она умело сочетает в образах присущую ей романтичность и женственность и модные тенденции. Эксперт похвалил актрису за выбор нарядов, идеально подходящих ее фигуре. Он посчитал правильным и тот факт, что Елизавета избегает кричащих мини-платьев, которые не будут смотреться на ней органично. Зато классические наряды подчеркивают ее изысканную красоту, особенно в фотосессиях на фоне родного для актрисы Санкт-Петербурга, уверен Васильев.

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Историк положительно оценил и востребованность Боярской на работе. По его словам, она успевает сниматься в кино и сериалах и играть в театре, чем заслужила любовь зрителей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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