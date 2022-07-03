Дочь Газманова шокировала народ платьем на выпускной: «И не стыдно?»

Единственная дочь певца Олега Газманова в этом году закончила школу. Девушка готовилась к этому событию очень долго и тщательно спланировала свой образ. Она сама придумала эскиз платья, а затем его сшили профессиональные модельеры. Если Марианна надеялась произвести незабываемое впечатление на одноклассников и окружающих, то ей, несомненно, это удалось.

Фотографией дочери в новом платье поделилась с подписчиками мама девушки в своих соцсетях. Супруга Олега Газманова Марина на снимке позирует вместе с дочерью и, как отметили подписчики, выглядит едва ли не ровесницей юной выпускницы.

«Пахнет водкой и селедкой»: зарвавшуюся Гузееву безжалостно припечатали

Комментарии к фотографии с выпускного оказались разными: от восхищения цветом платья Марианны и молодостью мамы до удивленных возгласов о неуместности столь откровенного наряда. «Сейчас конечно всё иначе», «Вы упали в пошлость, у дочки платье для борделя», — пишут подписчики Марины.