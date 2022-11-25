Добраться до секрета фильма «Кин-дза-дза!» любой ценой: ахнете, что сотворили американцы

История одного реквизита из ленты «Кин-дза-дза!» достойна отдельного сценария. Загадочный межгалактический транспорт из культовой антиутопии Данелии стал самым ценным артефактом фильма. С этим пепелацем связана одна очень занятная история.

Несмотря на хитросплетения и массу непонятных моментов, фантастика полюбилась как российским, так и иностранным зрителям. Особенно заинтересовались картиной американцы, а некоторые даже пожелали приобрести легендарный пепелац.

Голливудские киноделы замучили режиссера вопросами о том, как ему удалось создать такие спецэффекты. Данелия отшутился, что ни к каким трюкам не прибегал, все происходило по-настоящему, а сам пепелац ему выдали военные. На все вопросы, как завести махину, режиссер открещивался и заявлял, что за подробностями следует обратиться в Минобороны СССР. Американцы поверили в байку и восхитились изобретением советской техники.

У них возникла идея выкупить уникальный артефакт во что бы то ни стало. Неугомонные американцы на самом деле обратились к властям Союза с запросом арендовать ценный реквизит.

Минобороны связалось в Данелией в поисках разъяснений. К счастью, те шутку оценили, и у режиссера не возникло никаких проблем. Сам ржавый пепелац в итоге оказался на свалке, где его и демонтировали.