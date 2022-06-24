До Урганта не дотягивает: вернувшемуся на экраны Малахову указали на место

Андрей Малахов занял шестое место в рейтинге доверия зрителей. Телеведущий не смог обогнать Ивана Урганта.

После многомесячного отсутствия на экранах страны Малахов наконец-то начал появляться в эфире своих шоу. Телеведущий уже принял участие в программе «Привет, Андрей» и, как уверены пользователи Сети, в ближайшее время вновь запустит и другие свои шоу. Однако, как оказалось, долгое отсутствие негативно сказалось на репутации телеведущего.

По данным исследовательского центра «Ромир», отечественный зритель расположил журналиста лишь на шестое место в рейтинге инфлюенсеров-телеведущих. Звезде «Прямого эфира» фанаты доверяют меньше, чем Владимиру Соловьеву, Дмитрию Нагиеву, Владимиру Познеру, Павлу Воле и Ивану Урганту. Между тем, Малахову удалось обогнать Максима Галкина, Александра Гордона и Леонида Якубовича, которые впервые попали в список, и Дмитрия Губерниева.

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Сам телеведущий при этом последние месяцы старается вести закрытый образ жизни. Малахов сделал закрытыми свои аккаунты в социальных сетях и не дает комментарии прессе.