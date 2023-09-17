До сих пор забыть не может: Вертинская пережила сущий ад после фильма «Человек-амфибия»

Анастасии Вертинской грех жаловаться на судьбу. Многие мечтают урвать хоть кусочек той славы, которая досталась актрисе. Но звезда свою популярность подарком судьбы не считает. Напротив, она стала для экс-супруги Никиты Михалкова тяжким бременем.

После успеха фильма «Человек-амфибия» знаменитость пережила ад, и его она вряд ли когда-то забудет.

Красавица столкнулась с «ежесекундным посягательством на свою свободу», но, как защититься от назойливых фанатов, она не знала.

Секс-символ советского кино в беседе с порталом «7 дней» вспомнила, что поклонники подкарауливали ее буквально повсюду: в очереди за хлебом или в общественном транспорте. Это сейчас, как заметила Вертинская, известные люди могут нанять себе телохранителя и купить авто с тонированными стеклами. Тогда же такой возможности не было, поэтому приходилось терпеть все побочные эффекты жизни селебрити.