До сих пор забыть не может: Вертинская пережила сущий ад после фильма «Человек-амфибия»
Звезда не была готова к такому кошмару.
Анастасии Вертинской грех жаловаться на судьбу. Многие мечтают урвать хоть кусочек той славы, которая досталась актрисе. Но звезда свою популярность подарком судьбы не считает. Напротив, она стала для экс-супруги Никиты Михалкова тяжким бременем.
После успеха фильма «Человек-амфибия» знаменитость пережила ад, и его она вряд ли когда-то забудет.
Красавица столкнулась с «ежесекундным посягательством на свою свободу», но, как защититься от назойливых фанатов, она не знала.
Секс-символ советского кино в беседе с порталом «7 дней» вспомнила, что поклонники подкарауливали ее буквально повсюду: в очереди за хлебом или в общественном транспорте. Это сейчас, как заметила Вертинская, известные люди могут нанять себе телохранителя и купить авто с тонированными стеклами. Тогда же такой возможности не было, поэтому приходилось терпеть все побочные эффекты жизни селебрити.