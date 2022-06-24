До Коташенко далеко: вот почему вдова не появится на публичном прощании с Шатуновым

Похороны скоропостижно скончавшегося 48-летнего Юрия Шатунова должны состояться на Троекуровском кладбище в ближайшие дни. Там же пройдет и публичное прощание с певцом для его поклонников и друзей. Как выяснилось, вдовы певца Светланы на мероприятии не будет. Сейчас женщина находится не в России, и, по всей видимости, экстренно вернуться она не смогла. Свадьба пары состоялась в Германии, и там же на свет появились их дети. У Шатунова остались сын и дочка.

Кроме того, по данным «Комсомольской правды », все организационные вопросы, связанные с похоронами мужа, Светлана решет через своих представителей в столице. Друзья семьи говорят, что вдова находится в тяжелом состоянии.

«Мы боимся за ее здоровье», — цитирует издание слова менеджера исполнителя Аркадия Кудряшова.

Поклонники певца посчитали, что у вдовы просто не хватило сил прощаться с любимым мужем на глазах у публики. Они сразу вспомнили недавно ставшую вдовой Марину Коташенко, супругу Александра Градского, умершего в прошлом году. Она присутствовала и на прощании с артистом в театре «Градский Холл», и позже на похоронах. Женщина вела себя довольно невозмутимо, прослезившись лишь пару раз.

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