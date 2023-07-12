Для иностранцев: ляп в «Самую обаятельную и привлекательную» добавили специально

Комедию «Самая обаятельная и привлекательная» обожают не только представители старшего поколения, но и молодежь. Однако современные зрители смотрят картину свежим взглядом и замечают в ней ляпы, которые в советское время проходили мимо глаз.

Так, в фильме есть сцена, где по телевизору крутят зарубежную эстраду. Отчетливо видно, что звук и происходящее на экране не совпадают. Как режиссер мог допустить такой досадный ляп?

Дело в том, что эта ошибка была допущена совершенно сознательно. Геральд Бежанов знал, что из-за использования иностранной музыки может возникнуть скандал по поводу нарушения авторских прав. Но режиссер хотел, чтобы в фильме непременно звучала зарубежная музыка, поэтому ему пришлось выкручиваться.

Через знакомых Бежанов связался с Фаусто Папетти, который прислал пластинку и разрешил использовать музыку. Также режиссер вышел на голландскую группу Stars on 45, которые тоже не возражали, чтобы их композиции включили в фильм.

А вот модная в то время певица Аманда Лир не дала своего ответа. Тогда Бежанов наложил голос Ларисы Долиной на выступление французской звезды, поэтому и получился такой рассинхрон.