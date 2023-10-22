Для других это дикость: какие модные правила никогда не нарушают цыганки

За цыганскими девушками закрепился образ загадочных красавиц. Они свято чтут культуру своего народа, которая находит отражение в их внешности и одежде. Среди самых узнаваемых черт гардероба цыганок — яркие краски, объемные воланы и женственные фасоны. Но оказалось, что у этого народа есть и собственные модные правила, которые нельзя нарушать девушкам.

Цыганские женщины не могут демонстрировать бедра или даже колени. Все наряды должны закрывать эти части тела. Обязательным предметом одежды замужних дам является фартук. Дело в том, что после свадьбы юбка девушек считается оскверненной: ее не должно ничего и никто касаться, чтобы не «запачкаться». Фартук выступает защитным барьером.

Цыганки не имеют права носить брюки или джинсы.

Кроме того, после замужества женщины не могут выйти на публику с непокрытой головой. Они обязательно должны использовать платок или традиционную косынку.

Еще одной отличительной чертой является многослойность. Цыганские девушки часто надевают несколько юбок сразу. Предполагается, что так в танце они оберегают себя от внезапного обнажения.