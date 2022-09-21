Дима из «Чучела» погиб при зловещих обстоятельствах: правду так и не раскрыли

Роль Димы Сомова в фильме Ролана Быкова «Чучело» стала актерским дебютом для сына Натальи Кустинской. 12-летний Дмитрий Егоров не собирался идти по стопам матери, но режиссер смог убедить и актрису, и мальчика. О своем решении Егоров пожалел: хотя критики и отметили его талант в воплощении противоречивого образа одноклассника Лены Бессольцевой, Дима остался не в восторге от работы на съемочной площадке. После школы он окончил МГИМО, женился и стал отцом. А дальше в его жизни началась черная полоса: смерть маленького ребенка от врожденного заболевания, разногласия с женой, гибель отчима.

Дмитрий не справился со стрессом и пристрастился сначала к спиртному, а потом и к запрещенным веществам. Его новая подруга Ольга разделяла эти вредные привычки. В конце 90-х годов Егоров лишился и квартиры, и машины — все деньги он потратил в компании новых друзей. А в 2002 году очередная бурная вечеринка закончилась смертью 32-летнего Дмитрия.

Правду о гибели сына Кустинской так и не раскрыли. По официальной версии, с Егоровым подрался некий мужчина, найти которого не удалось. Но актриса была уверена, что до смерти Дмитрия довела его возлюбленная.