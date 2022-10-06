ДиКаприо бы не позарился: не поверите, как сейчас выглядит Роуз из «Титаника»

Роли Джека и Роуз в «Титанике» не были дебютом ни для Леонардо ДиКаприо, ни для Кейт Уинслет. Однако именно съемки в блокбастере Джеймса Кэмерона принесли актерам всемирную известность. За прошедшие с момента премьеры 25 лет исполнители главных ролей сильно изменились. И пользователи Сети пришли к выводу, что теперь Леонардо ни за что бы не влюбился в Кейт.

Актриса на днях отметила 47-й день рождения. За свою карьеру она получила множество наград — от «Оскара» до «Золотого глобуса» и «Эмми». А еще Кейт — активная противница пластических операций. Она утверждает, что гордится каждой своей морщинкой и лишним килограммом. Именно поэтому Уинслет последние годы настаивает на том, чтобы ее снимки в глянце выходили без всякой ретуши. По ее мнению, только таким образом она может доказать поклонницам, что возрастных изменений не стоит стыдиться. Кроме того, Кейт — многодетная мама, которая воспитывает троих детей.

А вот ДиКаприо, судя по его романам, предпочитает совсем других женщин. Актер немедленно расстается с пассиями — моделями и актрисами, как только они перешагивают рубеж в 25 лет. По всей видимости, Леонардо привык видеть себя рядом лишь с очень молодыми и стройными девушками. Детьми он тоже не намерен пока обзаводиться. Это, кстати, не мешает актерам, исполнившим роли Джека и Роуз, все эти годы поддерживать теплые дружеские отношения.