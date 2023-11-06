Детям лучше не знать: правда о Мальвине напугает до чертиков

Алексей Толстой представил свою сказку «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 1935 году. И юным, и взрослым читателям тут же понравилась захватывающая история, поэтому в СССР ее неоднократно экранизировали. При этом далеко не все знают, что писатель решил изменить в своей версии и как он переработал оригинальную сказку Карло Коллоди.

Как пишет Дзен-канал Femmie, Мальвина, один из основных персонажей истории, на самом деле фея. Она также носит голубые волосы, однако ее жизнь намного трагичее. Пиноккио встречает ее в 15 главе и просит в ее доме убежище.

Но оказывается, что особняк, в котором живет девочка, хранит множество секретов.

По словам феи, в доме, где мальчик встречает ее, все давно умерли. Она же ждет, когда принесут гроб, в котором унесут ее тело. И голубой цвет волос символизирует ее смерть: девочка давно в мире мертвых, и Пиноккио общается с ее признаком.

Толстой же решил исключить трагедию из своей сказки. Он оставил лишь голубой цвет волос, но предпочел не объяснять юным читателям, почему его героиня выглядит именно так.