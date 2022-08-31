Детский триумф и смерть в позорной безвестности: что стало с сестрами Олей и Яло из фильма «Королевство кривых зеркал»

Ольга и Татьяны Юкины стали звездами после выхода на экраны фильма «Королевство кривых зеркал». Очаровательные девочки-близняшки, воплотившие Олю и Яло, покорили Советский Союз. Казалось, впереди их ждут еще большая слава и успех. Однако юных актрис ждали лишь большие испытания.

Вторым и последним фильмом, в котором засветились Юкины, была сказка «Морозко». Мама сестер не обрадовалась тому, что они попали в киноиндустрию. По ее мнению, актерская профессия была слишком ненадежна.

Несмотря на это, Ольга пыталась поступить в театральный институт, но ее не взяли. Татьяна же изъявила желание учиться в техническом, но также провалила вступительные экзамены. Тогда сестры отправились в машиностроительный техникум и вскоре вышли замуж. Ольга подарила мужу сына Максима, однако в итоге этот брак распался. У Татьяны же родилась дочь Юлия. В 70-е годы жизни Юкиных многие могли бы позавидовать. Обе трудились в гостинице под названием «Интурист», где отвечали за отправку туристов из СССР за границу. Сестры тоже бывали за рубежом и одевались исключительно в фирменные вещи.

Все резко изменилось в 1995 году. Руководство гостиницы приняло решение об увольнении Юкиных, внешность которых была далека от модельных стандартов. На место сестер нужны были длинноногие красавицы. Так знаменитости остались не у дел.

Впоследствии обе пристрастились к горячительным напиткам, перебиваясь лишь случайными заработками. Так, детский триумф обернулся позорной безвестностью. Первой из жизни ушла Ольга. В 2005-м в возрасте 51 года она скончалась после двух инсультов. Татьяна тяжело переживала утрату. Подкосила ее здоровье и гнетущая атмосфера в семье. Как писали в СМИ, супруг избивал Юкину, которой не стало весной 2011 года. Знаменитости было 57 лет, причиной ее смерти стал атеросклероз.